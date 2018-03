© Copyright : dr

Kiosque360. Les conditions d’une bonne campagne agricole se dessinent au fil des mois. Selon le ministère de l’Agriculture, les dernières précipitations ont participé favorablement à la résorption du déficit pluviométrique et alimenté les barrages à usage agricole.

L’année agricole sera sans doute faste, dans la mesure où les conditions de la campagne sont en amélioration continue, et ce sur la quasi-totalité du territoire national. En effet, Aujourd’hui Le Maroc remarque, dans son édition de ce 15 mars, que les dernières précipitations ont participé favorablement à la résorption du déficit pluviométrique, alimentant suffisamment les barrages à usage agricole.

Ainsi, lors d'une mise au point, mardi 13 mars, sur le déroulement de la campagne agricole, Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, n’a pas manqué d’afficher sa satisfaction.

Aujourd’hui Le Maroc note un cumul pluviométrique moyen national de l’ordre de 281,2 millimètres au 12 mars. Non seulement le déficit pluviométrique observé depuis le début de la campagne s’est résorbé, mais on constate aussi un excédent de 4%, avec un taux de remplissage de 55% des barrages à usage agricole. Le quotidien note aussi que l’offre fourragère a permis une baisse des prix des aliments et des prix rémunérateurs pour les éleveurs. Pour ce qui est des cultures d’automne, la tutelle assure que la majorité des superficies semées en céréales se trouve dans un bon état végétatif. Pour ce qui est des cultures de printemps, 111.800 hectares sont plantés à ce jour.