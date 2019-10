© Copyright : DR

Kiosque360. Le département d’Aziz Akhannouch a récemment adressé une circulaire aux directions régionales et aux ORMVA. La liste des équipements et matériels éligibles au financement participatif est consultable sur le site du fonds de développement agricole (FDA).

Les banques participatives pourront désormais financer du matériel agricole, rapporte L’Economiste qui, dans sa livraison du jour, explique que ce matériel est éligible au financement via les produits participatifs, en plus de la subvention du fonds de développement agricole (FDA). Soulignons que le département d’Aziz Akhannouch a récemment adressé une circulaire dans ce sens aux directions régionales et aux ORMVA. Cette décision vient ainsi mettre fin au blocage au niveau d’une instruction conjointe entre le ministère des Finances et celui de l’Agriculture, fait remarquer L’Economiste, ajoutant que les acquisitions d’équipements ou de matériels donnaient toujours lieu à des factures au nom de l’organisme et non de l’agriculteur.

«Cette circulaire est une grande avancée dans le cadre des orientations royales appelant à donner plus de possibilités au financement de différents secteurs sociaux et vitaux. Elle permettra aux agriculteurs et aux investisseurs du monde rural en général de bénéficier des subventions de l’Etat conformément aux textes régissant le Plan Maroc Vert», explique un cadre du secteur bancaire participatif, cité par le journal.

Notons que la liste des équipements et matériels éligibles au financement participatif est consultable sur le site du fonds de développement agricole. Il faut savoir que certaines acquisitions (achat de bêtes, semences, plants) ne peuvent pas encore être financées par les banques participatives, dans la mesure où le cadre réglementaire n’est pas encore prêt.