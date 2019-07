© Copyright : DR

Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, préside ce mercredi la 16e session du Conseil d'administration de l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bouregreg, une réunion axée sur la présentation du bilan et des projets à réaliser.

De sources gouvernementales, on apprend que le Directeur général de l'Agence, Saïd Zarrou, fera un exposé détaillé sur les projets en cours de réalisation ainsi que sur l'état de santé financière de cet établissement public, qui a réussi à faire de la vallée du Bouregreg un des plus beaux espaces urbains, architecturaux, environnementaux et de loisirs, non seulement du Maroc, mais aussi d'Afrique.

2018 avait été la dernière année du contrat-programme liant l’Etat et l’Agence, pour la réalisation de divers projets.

Cette année a été consacrée au parachèvement de plusieurs ouvrages, entre autres le Grand théâtre Mohammed VI, dont les travaux sont à un état d'achèvement avancé, et l'extension des deux lignes de tramway.

La filiale "Bouregreg Cultures" s’active quant à elle à la construction du Musée national d'archéologie et des sciences de la terre.

Le Tramway de Rabat-Salé est devenu, après plus de 5 années d’exploitation, un moyen de transport public urbain incontournable qui répond de manière adéquate à la demande croissante des déplacements dans cette agglomération.

Pour continuer sur la dynamique enclenchée dans la capitale du royaume et répondre à la demande croissante de mobilité, la STRS a validé en mai 2014 un programme d’extension en plusieurs phases du réseau pour un total d’environ 29 km supplémentaires sur la période 2016-2022.

Avec ces extensions (14,6 km à Rabat, Salé et Témara), le tramway touchera une population d’environ 560.000 habitants.

Son budget prévisionnel est de l'ordre de 5,6 milliards de dirhams.