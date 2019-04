© Copyright : DR

Kiosque360. La région du Souss-Massa va bientôt accueillir une nouvelle station balnéaire, située à seulement 30 Km de la ville d’Agadir. Les détails…

Aujourd’hui Le Maroc nous apprend, sans sa livraison du jour, qu’une station balnéaire devrait bientôt voir le jour à 30 Km d’Agadir, ajoutant que la région du Souss-Massa regorge d’énormes potentialités dans ce secteur. Soulignons que la région est classée première en termes de capacité hôtelière balnéaire dans le royaume. Dans les détails, le nouveau projet est lancé par la Société marocaine d’ingénierie touristique dans le but d’élaborer un Master Plan d’une station touristique dans la région. Une assiette foncière d’une superficie de 594 hectares est d’ores et déjà réservée à la réalisation dudit projet.

Soulignons que ce projet est situé dans la commune rurale de Tamri (préfecture d’Agadir Ida Outanane), juste à 30 km de la ville d’Agadir et à 50 Km de l’aéroport international Al Massira d’Agadir. Le quotidien nous apprend que l’objectif de cette nouvelle station balnéaire est de renforcer le produit touristique au niveau de la destination d’Agadir. On apprend notamment que la composante hôtelière du projet doit atteindre une capacité d’hébergement hôtelier d’environ 12.000 lits.

Sur le volet «Animation et loisirs», le projet présentera une offre très riche et d’envergure dans le but de répondre aux attentes de la clientèle cible. Force est de remarquer que la région du Souss-Massa ambitionne de se positionner comme un levier de la croissance du balnéaire au Maroc. Aujourd’hui Le Maroc précise aussi que le secteur du tourisme demeure un pilier principal de l’économie de la région, en raison des énormes potentialités touristiques dont elle bénéficie.