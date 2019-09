© Copyright : DR

Kiosque360. La région du Souss-Massa mettra tout son potentiel en exergue lors de cette rencontre qui se tiendra du 28 au 30 novembre. L’objectif principal visé à travers ce forum est d’assurer un espace de rencontre entre les entreprises de la région et les investisseurs étrangers.

La ville d’Agadir accueillera, du 28 au 30 novembre prochain, la première édition du Forum international d’Investissement de la région Souss-Massa en présence d’investisseurs venus d’Europe, d’Asie et d’Afrique, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. On apprend notamment que cet événement sera organisé par Moadis Eurafrique. L’objectif visé est d’assurer un espace de rencontre entre les entreprises de la région Souss-Massa et la délégation des entrepreneurs étrangers qui vont explorer les opportunités d’investissement et le climat des affaires dans la région.

Notons que plusieurs secteurs à fort potentiel tels que les technologies agricoles, l’industrie agroalimentaire, l’offshoring, la pêche maritime ou encore le tourisme, ont déjà été identifiés. Le forum sera aussi marqué par une série de rencontres de BtoB pour permettre aux participants d’échanger sur les opportunités et de concrétiser des deals commerciaux.

Le quotidien précise que l’organisation de ce forum international à Agadir s’inscrit dans une politique de promotion régionale qui vise à faire de l’investissement et de la création d’entreprises un levier important de croissance économique et de soutien aux processus d’innovation.

Rappelons que, dans ce cadre, le CRI a approuvé, à fin juin, 83 projets pour une enveloppe globale d’investissement de 2,27 milliards de dirhams. D’après Aujourd’hui Le Maroc, le premier semestre 2019 a été notamment marqué par la validation de nouveaux projets industriels pour un montant de 1,33 milliard de dirhams, ce qui a permis à ce secteur de se placer à la première place en termes d’investissements au niveau de la région, avec un taux 58,90%. L’énergie et les mines viennent en deuxième position avec 682,6 millions de dirhams, soit 30,07% du total des investissements, suivi du BTP avec 113 millions de dirhams. En quatrième position, on retrouve les services et divers avec 108,27 millions de dirhams.