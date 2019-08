© Copyright : DR

Kiosque360. Pour améliorer la compétitivité des entreprises, un appel d’offres pour la réalisation d’une étude sur l’accélération du processus de marinage des anchois est lancé. La production de cette filière est totalement destinée à l’export, principalement vers les pays de l’Union européenne.

L’accélération du processus de marinage à travers des solutions innovantes est le nouvel objectif d’Agadir Haliopole Cluster. C’est ce que nous annonce le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 28 août. L’industrie de marinage de poisson dans la région Souss-Massa est représentée par une dizaine d’unités réparties entre les différentes zones industrielles, et qui travaillent particulièrement l’anchois et la sardine comme matière première. La production de cette filière est totalement destinée à l’export, principalement vers les pays de l’Union européenne. La force majeure de la filière de marinage de poisson est que le réseau de commerce international est très demandeur.

Les opérations actuelles de marinage ne permettent pas aux unités de fonctionner en continu car il se passe un laps de temps allant de 8 à 12 heures entre l’opération de macération et celle d’égouttage. Ce qui réduit la capacité de production et la productivité. C’est dans ce contexte actuel, et pour améliorer la compétitivité des entreprises, que le pôle de compétitivité d’Agadir pour la pêche et l’industrie de transformation des produits de la mer dans la région Souss-Massa lance un appel d’offres ouvert pour la réalisation d’une étude sur l’accélération du processus de marinage des anchois. Les entités concernées par l’étude sont les unités de semi-conserves de poisson. Elle portera sur la réalisation d’une modélisation du processus en établissant un suivi des paramètres influençant la durée de l’exécution des actions, la détermination des opérations à optimiser et des solutions innovantes d’accélération du processus de marinage.

Pour assurer un bon déroulement de l’action, il sera procédé à la constitution d’un comité de suivi conjoint entre l’association Haliopole d’Agadir, le Conseil régional et des partenaires locaux, ainsi que le prestataire de service qui assurera le suivi de l’étude pour apprécier l’approche, la méthodologie, la modalité et les procédures mises en place pour la réalisation de l’étude (entreprises échantillonnées, plan d’échantillonnage, analyse des données, mesures proposées, etc.), afin d’établir l’état d’avancement de l’étude suivant le phasage des actions proposées.