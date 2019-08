© Copyright : DR

Kiosque360. La zone industrielle Tassila sera mise à niveau grâce à une enveloppe de près de 45 millions de DH. Les fonds devront être mobilisés d’ici 2020.

Le projet est dans le pipe, et selon Les Inspirations Eco qui rapporte l’information dans sa publication du jour, cette opération devrait mobiliser à terme près de 45 millions de DH. Notons que la grande partie de ce montant ira à la seconde tranche de la zone industrielle, et permettra son élargissement et le renforcement des voiries à hauteur de 16,4 millions de DH.

Il est aussi question de la mise à niveau de l’éclairage public pour un montant de 15 millions de DH. Selon le journal, le reste de l’enveloppe sera consacré à l’aménagement et au revêtement des trottoirs, de même qu’à la réalisation des travaux de renforcement du réseau d’eau pluviale et la réhabilitation des installations et du raccordement des conduites d’alimentation pour l’eau des systèmes d’extinction.

Le quotidien précise aussi qu’il sera question de l’aménagement des espaces verts et de la signalétique au sein de la zone étalée sur une superficie nette de 171 ha, soit 497 lots. Notons que les fonds devront être mobilisés en 2019 et 2020 par les parties prenantes. Soulignons que la société Al Omrane Agadir est l’aménageur de la zone industrielle.

Le journal rappelle que ce sont, au total, 10 zones industrielles englobant 3 074 lots d’une superficie de 1 083 ha qui ont été aménagées dans la région Souss-Massa. Toutefois, en dépit de cela, la problématique de la disponibilité du foncier persiste, en raison de la spéculation et aussi de la transformation de lotissements en zone d’habitations au lieu de zones d’activité industrielle.