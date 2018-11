Afrique: la Turquie place ses pions, ses exportations explosent

Le président turc Recep Tayyip Erdogan.

La Turquie devient de plus en plus un partenaire stratégique de l'Afrique. Les exportations turques connaissent une forte progression et les entreprises turques placent leurs pions un peu partout sur le continent. L’ambassadeur de Turquie en Mauritanie, Mehemet Bilir, en fait le point.