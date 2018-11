© Copyright : DR

Nouveau rebondissement dans l’affaire Samir. Le jugement prononcé ce lundi 5 novembre par le tribunal de commerce de Casablanca étend la liquidation de la raffinerie de Mohammedia aux biens personnels de tous les membres du Conseil d’administration, mis à part Mohamed Bensalah et Mustapha Amhal.

Suite à la requête de l’ex-syndic en charge de la liquidation de la Samir, Mohamed El Krimi, la sanction du tribunal de Commerce de Casablanca est tombée ce matin, épinglant la «mauvaise gestion» et la responsabilité de tous les administrateurs dans la mise en difficulté de la Samir, mis à part Mohamed Bensalah et Mustapha Amhal.

L’extension prononcé par le juge couvre également le patrimoine de la société hôtelière Samir et Corral hôtel resorts, eu égard à la confusion qui entache la relation entre ces deux entreprises et la Samir. Le juge n’a, en revanche, pas retenu la responsabilité de TSPP, SDCC et Salam Gaz.

Voici la liste des administrateurs sanctionnés par le tribunal de commerce de Casablanca.

- Mohamed Houcine Al Amoudi

- Jamal Mohamed Baamer

- John Ozold

- George Salem

- Jason T. Milazzo

- Bassam Abourdina

- Lars Nelson