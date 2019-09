next

L'affaire La Samir refait surface après la grande polémique qu'elle a suscité dans l'actualité économique nationale. Où en est-on dans son acquisition? Aux dernières nouvelles, il y a de quoi être optimiste.

On apprend qu'une transaction va être mise en oeuvre par la société Petroen Engineering DMCC, détenue par Khurram Bin Latif Abdullatif Qureshi, suite à la demande de ladite société de racheter la raffinerie marocaine et ce, en obtenant un soutien financier de la banque Conaccord Genuity (Dubaï) ltd.

Cette dernière n'a pas hésité à faire part de son intérêt à participer au financement de cette opération de rachat.

L'affaire La Samir semble donc prendre une bonne voie. La somme de la transaction est estimée à 2,4 milliards de dollars.