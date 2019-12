© Copyright : DR

Au lendemain de son placement en garde à vue, Amina Achkoun, DAF du groupe Bab Darna, a comparu ce mardi 10 décembre devant le procureur du roi près le tribunal correctionnel de Aïn Sebaa, apprend Le360 de source sûre.

Convaincu de son implication dans ce que sui se dessine comme étant la plus grosse arnaque immobilière du Maroc contemporain, le procureur du roi près le tribunal correctionnel de Aïn Sebaa a décidé de confier le dossier de la Directrice administrative et financière (DAF) du groupe Bab Darna, Amina Achkoun, au juge d’instruction pour approfondir l’enquête.

Selon nos informations, Amina Achkoun s'est évanouie cet après-midi en apprenant la décision du procureur. Elle a ensuite été transportée vers l’hôpital Mohammed V de Hay Mohammadi. Une fois son état de santé stabilisé, elle devrait passer sa première nuit à la prison de Oukacha.



L’interpellation de la DAF du groupe Bab Darna intervient deux jours après la comparution du notaire «exclusif» des projets fictifs de Bab Darna, Mohammed Mawhoub. Ce dernier, accusé d’escroquerie, sera lui aussi entendu par la juge d’instruction, à l’instar du PDG du groupe, Mohammed El Ouardi, aujourd’hui derrière les barreaux.



La DAF du groupe immobilier, Amina Achkoun, serait aux yeux des plaignants directement impliquée dans cette affaire d’escroquerie. Plusieurs contrats de réservation portent d'ailleurs sa signature, en particulier ceux engageant la société Medi House SARL, l’une des principales filiales immobilières du groupe. El Ouardi lui déléguait la signature desdits contrats, conjointement avec le directeur général du groupe, Othmane El Boukfaoui. Ce dernier est toujours activement recherché par la police. Hicham El Bouamrani (directeur commercial), Faila Othmane (commercial) et Mohamed Touré (comptable) sont également poursuivis en état d'arrestation.



Environ douze projets immobiliers «fictifs», tous standings confondus, ont été commercialisés par le groupe «Bab Darna» ces deux dernières années. El Ouardi et ses multiples sociétés immobilières ne détiennent aucun des terrains sur lesquels devaient être bâtis ces projets, laissant ainsi sur le carreau plus de 1.200 réservataires. Des projections estiment le montant des avances non restituées par le groupe «Bab Darna» à plus de 400 millions de dirhams.