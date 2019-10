© Copyright : DR

Kiosque360. Alors qu’on croyait la situation revenue à la normale, un nouveau mouvement de grève des bagagistes a encore démarré le 1er octobre à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Toutefois, les autorités aéroportuaires ont indiqué que les vols n’avaient subi aucun impact.

L’aéroport Mohammed V de Casablanca n’en finit plus avec les mouvements de grève à répétition des bagagistes. Toutefois, cette fois-ci, les vols ne sont pas pertubés. C’est du moins ce que rapporte Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mercredi. Le journal indique qu’un syndicat représentant une partie des employés bagagistes de l’opérateur GPI (General Private Interim) a annoncé une grève de 24 heures à partir de 6 heures du matin ce mardi 1er octobre, mais l’impact de cette grève sur les activités serait extrêmement faible.

On apprend ainsi que RAM Handling, la RAM et l’ONDA ont pris les devants pour éviter d’éventuels dégâts liés à cette grève. « RAM Handling, RAM et l’ONDA, ainsi que les partenaires publics intervenant à l’aéroport, ont pris les mesures nécessaires pour une activité normale du service de tri, de chargement et de livraison des bagages», confirme l’ONDA, cité par le quotidien. L’Office précise aussi qu’aucun impact n’est enregistré sur les opérations d’exploitation de l’aéroport et de traitement des passagers et de leurs bagages.

Le journal rappelle que les autorités de l’aéroport avaient pourtant affirmé, il y a une semaine, que la situation était revenue à la normale. Force est de souligner que ces mouvements de grève, observés depuis quelques mois maintenant, perturbent le bon fonctionnement des activités de l’aéroport et causent beaucoup de désagréments aux voyageurs surtout. Les Inspirations Eco fait ainsi remarquer que, depuis le 20 septembre et sous la houlette de la Commission de l’Intérieur mise en place pour faire face aux dysfonctionnements au sein de l’aéroport, la situation s’est améliorée.