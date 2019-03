© Copyright : Le360

Kiosque360. Le projet de construction d’une zone centrale, la création d’un module domestique et les divers aménagements de l’aéroport Mohammed V nécessitent un budget d’environ 224 millions de dirhams.

Les travaux d’aménagement de l’aéroport Mohammed V se poursuivent. Après la fin du réaménagement du terminal 1 lancé en janvier dernier, l’Office national des aéroports (ONDA) travaille actuellement sur la zone centrale de l’aéroport, dont le schéma final commence à prendre forme, peut-on lire dans l'édition du 27 mars du quotidien Aujourd'hui le Maroc.

Il s’agit, à ce stade, de la réalisation de tout corps d’état, à savoir la démolition, la construction et le réaménagement de la zone centrale de l’aéroport Mohammed V. En termes de coûts, le projet de construction d’une zone centrale, la création d’un module domestique et les divers aménagements à l’aéroport Mohammed V nécessitent un budget d’environ 224 millions de dirhams. Cette zone est étendue sur une superficie globale de de 20.500 m² et connaîtra, entre autres, la construction d’un module étalé sur une superficie de 4.500 m² pour les passagers domestiques.

Pour réaliser ce projet, le maître d’ouvrage (ONDA) vient de lancer un appel d’offres sur offres de prix pour le contrôle des études techniques et le suivi des travaux du projet de construction d’une zone centrale, la création d’un module domestique et les aménagements divers à l’aéroport Mohammed V.

Au sein de la zone centrale, les travaux consistent en partie à réaliser un bâtiment à trois niveaux. Sur les lieux, le niveau 0 est étendu sur une superficie de 8.813 m² et englobe principalement la construction d’une zone technique sur une surface de 2.518 m². De même, une salle d’embarquement domestique de 3.380 m² et une salle de débarquement domestique de 265 m² seront réaménagées. Pour sa part, le niveau 1 de cet espace central sera équipé d’une zone d’accès (634 m²) comprenant trois escalators et trois ascenseurs. Il est également prévu que la zone de retour des bagages soit étendue sur un espace de 1.146 m² et qu’un accès pour chariot à bagages soit mis en place. En termes de dimension, le niveau 1 est étalé sur 7.000 m² et composé d’une zone de contrôle frontalier de 25 filtres police, en plus de 6 postes d’inspection filtrage en Rayon X.

Cet espace comprendra également un ensemble de bureaux et blocs sanitaires d’une surface de 6.500 m² et une passerelle de liaison entre le niveau 3.70 et 5.20 sur un espace de 258 m². Dans le même sens, une liaison verticale composée de deux escalators sera installée avec deux ascenseurs et un escalier. Pour le transit, le projet comprend l’aménagement d’une zone de transit INT de 659 m². Hormis les bureaux, le salon VIP, les blocs sanitaires de 1.122m², le niveau 2 de la zone centrale est étalé sur une superficie de 4.800 m² et comprendra un départ INT avec des filtres de sûreté de 3.685 m².