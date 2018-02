© Copyright : DR

Une ligne aérienne directe entre Casablanca et New Delhi est en projet. Un accord permettant son ouverture devrait bientôt être conclu entre le Maroc et l'Inde.

Les gouvernements marocain et indien prévoient d'ouvrir prochainement une ligne aérienne directe entre Casablanca et New Delhi, et ce pour consolider le partenariat entre les deux pays dans les domaines du tourisme, du commerce et des affaires.

"Les deux gouvernements et les deux compagnies aériennes Royal Air Maroc et Air India sont en cours de finaliser un accord pour lancer ces dessertes aériennes en 2018", a indiqué à le360 une source diplomatique, "Cette ouverture dans les prochains mois sera assurée par deux vols hebdomadaires de la RAM et Air India", a-t-on ajouté, rappelant par ailleurs l'ouverture cette même année à New Delhi d'un bureau de l'Office national marocain de tourisme (ONMT), le 2e en Asie après Pékin.

Le gouvernement indien a déjà donné son agrément pour l'ouverture de ce bureau. "Nous voulons profiter, a-t-on souligné, des énormes opportunités de coopération offertes dans le domaine touristique entre les deux pays".