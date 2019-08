© Copyright : DR

Kiosque360. Le chantier de la déconcentration traîne. Toutefois, le gouvernement assure que le projet avance sur de bons rails. Jusqu’à présent, il n’y a que trois ministères qui ont réussi à faire valider leurs plans par la commission interministérielle. Décryptage...

Où en est le chantier de la déconcentration de l’administration, s’interroge Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour. Le journal s’intéresse en effet à cet important chantier, au lendemain du discours royal en marge de l’anniversaire de la révolution du Roi et du peuple, et indique que le gouvernement est très attendu sur ce dossier. On apprend ainsi qu’il faut attendre la validation de tous les schémas directeurs des départements concernés pour avoir une vision claire de l’implémentation dudit chantier. Il faut savoir que, jusqu’à présent, il n’y a que trois ministères (celui de l’Intérieur, celui des Finances et celui de l’Equipement, l’eau et le transport) qui ont réussi à faire valider leurs plans par la commission interministérielle présidée par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Otmani.

Selon Les Inspirations Eco, l’ensemble des départements devaient déjà soumettre leurs schémas directeurs avant fin juillet dernier. Le quotidien assure aussi, citant le ministre de la Réforme de l’administration et de la fonction publique, Mohamed Benabdelkader, que la commission technique a déjà reçu tous lesdits schémas directeurs, qu’un premier traitement technique a été apporté et que ces schémas devraient bientôt être validés.

La commission interministérielle devrait aussi reprendre ses réunions incessamment afin de valider les autres schémas directeurs et tracer le tableau de bord de la mise en œuvre de la déconcentration administrative, rapporte le quotidien. Le but de cette démarche, rappelons-le, est de mettre en place un transfert des attributions et des compétences de l’administration en vue de faciliter le traitement des dossiers d’investissement territorial. Et, pour relever le défi, le journal estime qu’il faudra surmonter un obstacle de taille, celui des ressources humaines, notamment en ce qui concerne le redéploiement des hauts cadres capables d’accompagner cette nouvelle donne administrative. On apprend que le département de Mohamed Benabdelkader présentera, dans ce sens, un projet de loi pour modifier la loi organique portant sur la nomination dans les postes de responsabilité pour introduire la notion de postes de responsabilité régionaux. Il sera ainsi créé des postes de hautes fonctions régionales.

Ce qui est certain, c’est que ce chantier va bousculer le schéma de l’administration traditionnelle. Cependant, Les Inspirations Eco déplore le fait que le projet concernant la mobilité des fonctionnaires, essentielle pour la réussite de ce chantier, soit au point mort depuis 2015. Notons que cette mobilité sera mise en œuvre progressivement et que son objectif sera surtout de régler la problématique des inégalités régionales dans la répartition des fonctionnaires.