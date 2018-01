© Copyright : DR

Kiosque360. Avec 94,7 milliards de dirhams de recettes douanières, l'Administration des Douanes a surpassé les prévisions de la Loi de Finances. Et le nouveau management veut faire encore mieux en accélérant la mise en œuvre des projets.

L’Administration des Douanes vient de signer un record historique: ses recettes ont atteint 94,7 milliards de dirhams en 2017, contre 90 milliards l’année précédente, nous annonce L’Economiste dans son édition du 15 janvier. Le quotidien explique que cette augmentation intervient en dépit d’une baisse importante des recettes liées à l’importation du blé, suite à la bonne récolte de l’année dernière. De même, la Douane a dépassé les prévisions de la Loi de Finances, avec près de 800 millions de dirhams. Cela s’explique notamment par le bon comportement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et le tabac.

Ces performances sont également à mettre à l’actif du management dont les maîtres mots sont le contrôle et la facilitation. Ces deux balises sont contenues dans la stratégie 2017-2021 qui, en cours d’exécution, vise cinq grands objectifs. Si le premier porte sur la gouvernance, avec tout ce qui relève de la déconcentration, des délais de traitement, de l’aide à la décision, le deuxième vise le cœur du métier, à savoir l’efficacité du contrôle et de la sécurité des frontières. Le troisième objectif concerne le renforcement des capacités de l’administration, à travers la formation des ressources humaines. Les autres objectifs ont trait à l’adaptation des procédures aux évolutions de l’environnement et à la facilitation du passage en douane.

Ces objectis sont déclinés en 20 projets en phase d’implémentation. La stratégie est déployée et les projets sont lancés. Et le nouveau management de la Direction des douanes veut apporter sa touche au niveau du rythme de mise en œuvre des projets. Dans cette démarche, la bataille de l’emploi et de la valeur ajoutée est essentielle.