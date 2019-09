© Copyright : DR

Kiosque360. L’été a été un succès pour ADM. La société a enregistré une hausse significative à tous les niveaux et un chiffre record de 550.000 véhicules par jour, soit 1,65 million de personnes ayant emprunté, par jour, le réseau. Ce qui correspond à une croissance de 11%.

ADM (Autoroutes du Maroc) a enregistré de bonnes performances sur son réseau cet été. Aujourd’hui Le Maroc rapporte en effet dans sa livraison du jour que la société a enregistré une hausse significative sur tous les niveaux et un chiffre record de 550.000 véhicules par jour, soit plus de 1,65 million de personnes ayant emprunté, par jour, le réseau. Ce qui correspond à une croissance de 11%.

Le trafic, de façon globale, a enregistré une hausse de 6%, apprend-on. Dans les détails, ADM fait remarquer que les ventes du Pass Jawaz pour la saison estivale ont connu une croissance de 195%, soit un total de 750.000 contre 400.000 en 2018 et que 40% des clients-usagers ont utilisé le pass lors des plages horaires de pic. «La multiplication des points de vente facilitant l’acquisition du Pass Jawaz et l’offre attractive d’un package de 50 DH comprennant 40 DH de recharge de solde de péage incluse ont fait que cette promotion a connu un succès considérable», explique ADM.

Rappelons que cette saison estivale a été marquée par l’extension des voies de télépéage des principales gares. Le quotidien souligne aussi que le nombre d’appels sur le 5050 est resté stable, et ce nonobstant la croissance du trafic. De même, le nombre d'adhérents de l’application ADM a bondi de 27% pour atteindre aujourd’hui plus de 100.000.

Aujourd’hui Le Maroc précise qu’avant le début de la saison estivale, ADM s’est évertuée à mettre en place un dispositif de sécurité ayant pour objectif de permettre une meilleure fluidification du trafic. On apprend aussi qu’un plan d’action à la fois national et local ainsi que des actions spécifiques ont été assurés par ADM au profit des MRE. «Les usagers MRE ont également bénéficié d’actions spécifiques dont notamment l’ouverture de l’aire de repos de Ksar Sghir. Ils ont, en outre, profité de la présence d’un dispositif d’accueil et d’assistance et d’acquisition de Pass Jawaz au niveau du port de Tanger Med», conclut le journal.