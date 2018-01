© Copyright : DR

Kiosque360. Si les actions restent l’un des placements les plus rentables sur un horizon long, le potentiel de croissance de certaines valeurs reste limité. Conseils de spécialistes.

L’indice vedette de la Bourse de Casablanca a bouclé un deuxième exercice consécutif dans le vert, après un gain de 6,3% en 2017, annonce L’Economiste dans son édition du 8 janvier. Le quotidien indique que l’amélioration des résultats des sociétés cotées et les bonnes perspectives à court terme soutiennent, en effet, les achats en Bourse. Les signaux restent donc au vert pour le marché actions. Reste à savoir si le moment est opportun pour y entrer.

Car, après les performances du Masi sur les deux dernières années, certaines actions ont consommé leur potentiel de croissance. Les spécialistes recommandent donc d’être sélectif et de miser sur les valeurs résilientes. Avec l’environnement de taux bas sur le marché obligataire, la Bourse peut être un refuge, en attendant la remontée des taux. Le risque aujourd’hui, si l'on place toute son épargne sur le marché obligataire, est de se retrouver dans une situation délicate lorsque les taux remonteront.

Le choix d’une action doit notamment se fonder sur son historique et sa résilience dans les périodes baissières. Il est plus prudent de se positionner sur une valeur résiliente qui assure un dividende chaque année, plutôt que sur une valeur qui joue aux montagnes russes et dont les perspectives de dividendes ne sont pas claires.

Par ailleurs, en Bourse, un investisseur qui a un horizon de placement court prend un pari très risqué. Si le but de l’investissement, dans la place boursière, est celui d'un enrichissement rapide, il est préférable de s’abstenir. A moins d’être extrêmement chanceux, il est très peu probable de doubler son capital dès les deux premières années. Si l’horizon d’investissement est trop court, le risque de subir la volatilité caractéristique de ce type d’investissement reste, quant à lui, très important.