Célébrée le deuxième samedi du mois de juin depuis 2012, la journée mondiale du bien-être, plus connue sous le nom de Global Wellness Day, s’est imposée comme un rendez-vous incontournable pour les adeptes des disciplines du bien-être.

Pas moins de 100 pays célèbrent cette fête à travers le monde. Des milliers d’établissements ouvrent leurs portes lors de cette journée et proposent un programme spécial afin de sensibiliser le grand public à la pratique des activités qui aident à améliorer la santé, la vitalité et la sérénité. Ce samedi 9 Juin, sept adresses du groupe AccorHotels au Maroc vont fêter le Global Wellness Day ramadanesque. Au menu: table ronde, yoga, yoga du rire, aquagym, massage, sophrologie, etc.

Au programme également figurent des menus adaptés et des ftours gourmands pour le plus grand plaisir des férus du manger sain, indique la chaîne hôtelière dans un communiqué. Le choix est porté sur le Fairmont Royal Palm Marrakech pour être le porte-étendard du groupe durant cette journée.

Les unités qui fêteront le Global Wellness Day sont: Fairmont Royal Palm Marrakech; Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa; Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa; Sofitel Rabat Jardin Des Roses; Sofitel Marrakech Lounge And Spa; Pullman Marrakech Palmeraie Resort And Spa; Médina Essaouira Thalassa Sea & Spa.