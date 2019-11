© Copyright : DR

Kiosque360. La récente convention de partenariat entre Bti Bank et la Confédération marocaine des TPE et PME marque-t-elle le début d’un nouveau départ? Le secteur bancaire a réellement commencé à se mobiliser pour offrir une solution idoine.

Dans sa publication en kiosque ce vendredi, La Vie Eco revient sur la problématique de l’accompagnement des TPE, rappelant qu’elles pâtissent de plusieurs difficultés et se plaignent des banques et des autorités. «Il faut trouver des solutions pour que ces TPME survivent. 5.180 TPE ont fait faillite en 2015 et plus de 10.000 en 2018… et encore! Ces chiffres ne donnent pas une image fidèle de la réalité, puisqu’il y en a plusieurs qui sont juste dormantes», confie Abdellah El Fergui, président de la Confédération marocaine des TPE et PME.

Le journal fait remarquer que certaines banques telles que Attijariwafa bank et bien d’autres ont lancé des initiatives pour apporter une aide spécifique à cette catégorie d’entreprises, mais que cela demeure insuffisant. La Vie Eco poursuit en soulignant qu’il aura fallu l’intervention du Souverain pour que le système financier s’active vraiment sur cette question. La convention de partenariat récemment signée entre Bti Bank et la confédération marocaine des TPE et PME est le premier acte de cette implication.

Rappelons que l’objectif de ce partenariat est de soutenir les TPE, à travers la mise en place d’une gamme d’offres adaptées à leurs besoins et aussi du conseil et de l’accompagnement. Outre cela, on apprend aussi que la confédération des TPE et PME est actuellement en discussion avec la CCG pour trouver des solutions en matière de garanties d’une partie du financement octroyé aux entreprises. Notons que le partenariat avec Bti Bank va permettre de financer les actions qui seront menées par la confédération en termes de formation, de sensibilisation et de conseil. «Nous envisageons d’associer d’autres partenaires tels que Finea, CCG, Maroc PME… », conclut Abdellah El Fergui.