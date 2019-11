© Copyright : DR

Le Projet de loi de finances 2020 donne un avant-goût de l’orientation que compte prendre le gouvernement pour opérer une restructuration profonde d’un certain nombre d’entreprises publiques. Focus sur deux dossiers majeurs: ceux de l’ONCF et de l’ONEE.

L’ONCF et l’ONEE font partie des Etablissements et entreprises publics (EEP) ayant fait l’objet de dialogues stratégiques au cours de l’année 2019. Les évaluations engagées dans le cadre de ces dialogues ont permis d’identifier les actions et mesures à court, moyen et long terme touchant aussi bien les actifs que les passifs de ces deux entités. Les mesures prises sont considérées comme un préalable indispensable aux réformes nécessaires pouvant concerner aussi bien le cadre institutionnel et organisationnel que la gouvernance desdits EEP.

ONCF: séparation dès 2022 entre le développement de l’infrastructure et l’activité de l’exploitation commerciale

L’ONCF a réalisé durant ces dernières années d’importants investissements dans le cadre de contrats programmes conclus avec l’Etat, ce qui a permis de connecter les principales villes et régions du royaume et de renforcer la mobilité nationale et la connectivité territoriale, notamment à travers la LGV et la nouvelle génération de gares et de prestations ferroviaires.

Toutefois, l’Office fait face aujourd’hui à des difficultés financières qui risquent de compromettre la réalisation de son futur programme d’investissement à court, moyen et long termes.



Cette situation a créé au fil du temps une tension sur sa trésorerie, des covenants financiers à la limite des exigences des bailleurs de fonds et un rallongement des délais de paiement.

Pour faire face à cette situation, la dialogue stratégique engagé avec l’ONCF a abouti à la conclusion, le 25 juillet 2019, d’un protocole d’accord qui sera décliné dans un contrat programme pour mettre en œuvre un plan de restructuration à court terme (2019-2021) visant notamment l’amélioration de la situation de la trésorerie de l’ONCF et la réduction de ses délais de paiement.



Les autres actions prévues au cours de cette première phase portent sur la cession des actifs non nécessaires à l’exploitation (l’hôtel de la Mamounia à titre d’exemple), la monétisation d’autres actifs, la restructuration de la dette et la sécurisation de certains segments du chiffre d’affaires dont le transport des phosphates.



L’objectif de cette première phase est l’amélioration de la situation bilancielle de l’Office, afin de lui permettre de financer son plan de développement auprès des marchés financier et bancaire sans recours à la garantie de l’Etat.

A partir de 2022, il est prévu d’engager une restructuration institutionnelle et organisationnelle de l’Office consistant en la séparation entre le développement de l’infrastructure ferroviaire et l’activité de l’exploitation commerciale du réseau, avec comme objectif d’identifier un schéma adapté où le financement des nouveaux projets d’infrastructure serait à la charge des donneurs d’ordre, favorisant ainsi le recours à des outils de financement innovants en partenariat avec le secteur privé, notamment.

ONEE: séparation entre la production, le transport et la distribution

S’agissant de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), la feuille de route arrêtée à l’issue du dialogue stratégique porte notamment sur les aspects suivants:

- Consolidation du modèle économique et financier de l’Office à travers son centrage sur son cœur de métier à travers la délimitation des activités desquelles l’office se désengagera et celles à externaliser, l’accélération du processus de prorogation des contrats de PPA et la cession des actifs et participations non nécessaires à l’exploitation.



- Optimisation du plan d’équipement à travers le lissage des projets d’investissement en fonction des capacités réelles de l’Office.

- Fixation, en concertation avec les parties prenantes, des leviers de soutien concernant les révisions tarifaires, l’apurement des créances, etc…

- Diversification des ressources par le recours à des leviers de financement alternatifs innovants, tels que la titrisation des actifs et des créances;

- Engagement des actions nécessaires pour la restructuration du secteur visant une séparation opérationnelle entre la production, le transport et la distribution ainsi que les conditions de réalisation de l’opération de transfert des actifs des énergies renouvelables de Masen à l’ONEE;



- Mise en place d’un plan d’action visant la concrétisation du regroupement des deux branches (Eau et électricité) et l’amélioration des rendements des installations et des réseaux.