Un dispositif de sécurité draconien a été mis en place pour réussir le sommet du G7, prévu du samedi 24 au lundi 26 août à Biarritz. En plein phase retour après des vacances au Maroc, les MRE doivent s’attendre à de grosses difficultés de circulation sur le secteur.

D’importantes rétentions, voire blocages, à la frontière hispano-française (sur la côte basque) risquent de se produire, peut-on lire dans un avis du Consulat général du Maroc à Montpellier, adressé à la communauté marocaine relevant de sa circonscription.



La tenue du G7 coïncidant avec la phase retour de l’opération Marhaba, les MRE sont ainsi invités à prendre leurs précautions en évitant le passage de la frontière hispano-française depuis la communauté autonome du pays basque durant le sommet du G7.

L'organisation du sommet du G7 à Biarritz aura de nombreuses conséquences sur la circulation. "Le sommet du G7 impose des contraintes de sécurité particulières pour assurer la bonne tenue de l'événement", explique la SNCF dans un communiqué. Les gares de Biarritz, Bayonne, Guéthary, Boucau, Deux-Jumeaux seront fermées au public dès le vendredi 23, jusqu’au lundi 26 août à 16 h.



L’aéroport de Biarritz sera fermé à l’activité aérienne du public à partir du vendredi 23 à 7 h jusqu’au lundi 26 août à 20h. C’est l’aéroport de Pau qui prendra le relais pour le trafic aérien régulier.

Les mesures de sécurité iront bien au-delà de Biarritz, puisqu’elles imposent de fermer la RD 810 et le boulevard du BAB entre Biarritz et Anglet du samedi 24 à 8h au lundi 26 août à minuit. Des restrictions de circulation seront aussi imposées à Bayonne, au sein d’un périmètre de protection entre l’avenue de Marhum et l’avenue de la Légion Thèque, et à Anglet. Les automobilistes sont ainsi incités à utiliser l’autoroute A63 pour contourner l’agglomération entre le 24 et le 26 août.