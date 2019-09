© Copyright : Dr

Kiosque360. 413 douars de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima sont concernés par un projet de convention multilatérale en cours d’approbation. Les détails.

Un projet de convention multilatérale portant sur une enveloppe de 825 millions de dirhams (MDH) et visant l’approvisionnement de 413 douars de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en eau potable est en cours d’approbation, annonce le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 19 septembre.

Selon le texte de ladite convention parvenu à la MAP, il s’agit de définir et d’organiser le cadre d’intervention de chacune des parties signataires afin de mettre en œuvre les projets structurants de l’approvisionnement en eau potable, et ce dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales durant la période 2019-2023. Le projet d’approvisionnement en eau potable sera financé par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) à hauteur de 475 MDH, le Conseil de la région à hauteur de 263 MDH et le ministère de l’intérieur à hauteur de 87 MDH, en attendant de signer des conventions avec chacune des communes concernées.

Dans ce sens, il a été procédé à la programmation de 3 projets dans la province de Chefchaouen, le premier portant sur l’approvisionnement des communes de Bni Selmane, Bni Salah, Bab Berred, Bni Rzine et Lounane, grâce à la nappe phréatique de Bni Ahmed et avec une enveloppe de 350 MDH. Quant au deuxième projet, dont l’enveloppe budgétaire atteint 150 MDH, il porte sur l’approvisionnement de 56 douars des communes de Oued Malha, Tamorot et Bab Berred depuis le barrage Al Wahda, tandis que le troisième projet bénéficiera à 23 douars dans les communes de Talambote et Tassift en les approvisionnant de la nappe phréatique d’Oued Laou, avec une enveloppe budgétaire de 55 MDH.

S’agissant de la province d’Ouezzane, la convention prévoit l’approvisionnement de 37 douars dans les communes de Sibi Bousber, Sidi Ahmed Cherif et Zghira, grâce à une enveloppe budgétaire de 47 MDH et 17 douars des communes d’Ain Beida et Sidi Redouane, pour un montant de 18 MDH. Un total de 7 douars de la commune d’Azzinate, relevant de la préfecture de Tanger-Asilah, bénéficieront également de l’approvisionnement en eau potable, avec une enveloppe budgétaire atteignant 15 MDH.