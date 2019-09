© Copyright : DR

Kiosque360. Qui des Chinois et des Suédois aura le dernier mort pour l’installation de la 5G au Maroc? La bataille ne fait que commencer.

La 5G au Maroc suscite déjà les convoitises. Si les opérateurs télécom n’ont pas encore commencé à commercialiser cette nouvelle technologie présentée comme révolutionnaire, la bataille entre fournisseurs de matériel et les réseaux pourrait commencer très bientôt. C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 9 septembre.

Sur le marché marocain, deux principaux acteurs sortent déjà du lot. D’un côté, il y a le géant chinois Huawei et de l’autre, l’enseigne suédoise mondialement connue, Ericsson. Depuis 2002, date de son installation au Maroc, le leader chinois a voulu faire du Maroc un véritable hub sur le continent. A côté de l’Afrique du Sud, le Maroc est d’ailleurs l’un des rares pays à accueillir un siège régional du géant chinois. Mais ce n’est pas tout. L’entreprise chinoise a profité de cette implantation pour devenir l’un des fournisseurs importants du marché national en termes de technologie nouvelle génération et cloud notamment. L'étape suivante pour les responsables chinois était tout naturellement le développement de la 5G au Royaume. C’est même une ambition mondiale pour cet acteur qui veut développer la 5G à l’échelle planétaire non sans susciter crainte et appréhension de la part d’autres acteurs internationaux.

Mais les Chinois savent qu’ils auront sur leur chemin d’autres acteurs, notamment Ericsson. Ce dernier n’hésite pas à sortir les gros moyens pour montrer et démontrer ses capacités. Dans ce sens, Ericsson est déjà en prospection dans la mesure où le Maroc figure parmi les premiers pays africains à déployer la technologie 5G. La firme occidentale a présenté sa solution 5G à l’un des opérateurs importants des télécommunications au Royaume. Les Suédois veulent capitaliser sur la signature de plusieurs contrats à l’international, notamment aux Etats-Unis et en Europe pour convaincre. L’entreprise est ainsi en ordre de bataille puisqu’elle vient de changer de management il y a quelques semaines.