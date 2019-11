© Copyright : DR

Kiosque360. Alors que Huawei était confiant quant à son accès au marché allemand de la 5G, Berlin vient de décider de lui compliquer la tâche. Explications.

Le géant chinois Huawei aura-t-il une place sur le marché international de la 5G? C'est la question que pose le journal français La Tribune dans un article publié le 5 novembre sur son site internet. Latribune.fr explique, en effet, que l’Allemagne estime que le dispositif qu'elle a mis en place pour s'assurer de la sécurité des futurs réseaux 5G n'est pas suffisant pour donner le feu vert à Huawei. Berlin s’ajoute ainsi à la liste des pays, comme les Etats-Unis, qui ont déjà blacklisté la multinationale chinoise.

Le journal ajoute que le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, s'est inquiété du cadre législatif chinois en matière de sécurité nationale. Toutefois, Berlin ne ferme pas totalement la porte à Huawei. On apprend que le gouvernement allemand a décidé d’ajouter un test de fiabilité à son dispositif sécuritaire concernant la 5G. «Celui-ci consisterait à examiner si une compagnie est contrainte, dans son pays d'origine, de faire suivre des informations et données qui devraient rester protégées», explique latribune.fr. Et le géant chinois à tout intérêt à réussir ce test car, dans le cas contraire, le gouvernement allemand pourrait le bannir de son marché ou lui en restreindre l’accès.

Le journal fait remarquer que cette annonce tranche avec les dernières positions connues de Berlin vis-à-vis de Huawei, d’autant que, en février dernier, Berlin se disait prêt à autoriser le géant chinois des télécoms à déployer sa technologie 5G dans le pays.