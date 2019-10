© Copyright : DR

L’OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique organisent la 5e édition du Symphos, se tenant du lundi 7 au mercredi 9 octobre 2019 à Benguerir. Sous le thème «Les technologies innovantes et disruptives pour une industrie du phosphate durable», ce carrefour réunit plus de 900 participants. Détails.

Organisée par le Groupe OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique, la 5e édition du Symposium international sur l’innovation et la technologie dans l’industrie des phosphates (Symphos) se tient cette année du 7 au 9 octobre sous le thème : «Les technologies innovantes et disruptives pour une industrie du phosphate durable».

Se déroulant sur le site de l’Université Mohammed VI Polytechnique à Benguerir, cette rencontre réunit plus de 900 participants venus de 39 pays. Ces derniers sont représentatifs de l’écosystème mondial du phosphate: acteurs de l’industrie, fabricants et fournisseurs d’équipements, concepteurs de technologies, instituts et établissements de recherche.

Lancé en 2011, le Symphos est un carrefour international qui a lieu tous les deux ans. Depuis la 1re édition, cet événement est devenu une étape incontournable de l’innovation autour des phosphates et ses dérivés.

À travers ce 5e Symphos, l’Université Mohammed VI Polytechnique accueille une programmation qui comprend des conférences plénières, des workshops, des tables-rondes, des communications orales et des rencontres BtoB, ainsi que des visites des sites du groupe OCP.

À cet effet, le directeur de recherche au sein de l’OCP et responsable de l’organisation du Symphos 2019 a déclaré à le360, qu’«il y a entre 950 et 1000 participants, tous spécialistes dans l’industrie du phosphate, de l’eau, de l’environnement et de l’énergie. Cette année, nous accueillons quelque 39 nationalités. De nombreux laboratoires mondiaux, professeurs et centres de recherches sont là pour discuter de leurs innovations».

Le responsable de l’organisation du Symphos 2019 précise que «la recherche appliquée ne peut être fructueuse que si nous sommes à l’écoute du marché. C’est pour cela que nous avons mis en place un espace d’exhibition avec 85 entreprises qui exposent les meilleures innovations à injecter dans l’industrie du phosphate».

En réponse à une autre question de le360 sur les attentes de cette 5e édition, Rachid Boulif ajoute qu’«il faut impérativement développer de nouveaux partenariats entre industriels et universitaires», avant d’ajouter qu’«il faut absolument trouver des moyens plus performant pour produire une meilleure qualité de fertilisants destinés aux plantes qui finiront dans nos assiettes».

Une consommation d’aliments plus sains est donc aussi une préoccupation majeure du Symphos 2019.