La firme britannique chargée de l'exploitation du gisement de potasse de Khémisset, Emmerson PLC, est sur le point de signer un contrat d'approvisionnement qui pourrait valoir jusqu'à 4,4 milliards de livres sterling (près de 55 milliards de dirhams). Les détails.

Un accord de principe a été signé avec un distributeur mondial d’engrais en vue de lui fournir la totalité de la production du gisement de la mine de Khémisset, pour une période de cinq ans, rapporte le portail d’information financière, This is money. Des discussions seraient en cours pour étendre la durée de ce contrat pour atteindre deux décennies, poursuit la même source.

L’identité du fournisseur mondial d’engrais n’a toutefois pas été révélée. L’on sait par contre que son siège se trouve en Suisse et qu’il assure une présence active sur le marché brésilien.

Une étude de cadrage réalisée en novembre 2018 par Golder Associates a confirmé la viabilité économique du projet de la mine de Khemisset, estimant sa valeur actuelle nette à 795 millions de dollars américains US (après impôt) et un taux de rentabilité de l’ordre de 29,8%, permettant de produire environ 800.000 tonnes métriques de potasse par an au cours des 20 prochaines années.



Le projet de Khemisset est idéalement situé pour tirer parti de la forte croissance attendue de la demande d'engrais potassés sur le continent africain. La proximité des ports d’exportation (Tanger et Casablanca) fait que le projet bénéficiera d'un prix net supérieur à celui de bon nombre de mines comparables.