L’année 2017 aura été un exercice favorable à la création d’entreprises avec une évolution de plus de 3% par rapport à 2016, selon les données du Registre du commerce,. Les détails.

La SARL et la SARL à associé unique demeurent les formes juridiques prédominantes, représentant respectivement 50,5% et 47,8% du total des créations d’entreprises (personnes morales). Quant à la répartition des entreprises créées au niveau régional, la région Casablanca-Settat conserve sa première place dans le classement des régions attractives et favorables à la création d’entreprises avec une part de 36%. Elle est suivie des régions Rabat-Salé-Kénitra (15%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11%) et enfin Marrakech-Safi (11%).

La création des entreprises individuelles a également évolué de plus de 8% par rapport à l’année 2016: 38.065 entreprises individuelles ont ainsi été immatriculées contre 35.118 en 2016. Cette fois, c’est la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui arrive en tête avec une part de 21%, suivie de la région de l’Oriental (16%) et de Casablanca-Settat (10%).

Enfin, concernant les intentions de création d’entreprises, l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (Ompic) enregistre un taux d’évolution de +3% avec 73.451 demandes de noms commerciaux délivrées en 2017, dont 88% impliquent des personnes morales. Ces demandes couvrent à 72% trois secteurs que sont les services, le commerce et le BTP.