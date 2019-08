© Copyright : DR

Kiosque360. Un plan de sauvetage pour l’Oukaïmeden, mené par la région, vient d’être lancé. L’investissement pour la réhabilitation et la transformation du site se chiffre à 204 millions de dirhams.

La station de sports d’hiver de l'Oukaïmeden va être réhabilitée et même transformée. Dans son édition du jour, L’Économiste relève qu'un plan de sauvetage a été consacré au site, plan qui devrait permettre, à terme, d’attirer 500.000 visiteurs. Le journal rappelle l’état déplorable dans lequel est actuellement le site qui reste, notamment, difficile d’accès. Ce qui est simplement impensable pour une station unique en Afrique.

Aujourd’hui, comme l’indique le quotidien, le plan envisage deux modèles de gestion: soit la création d’une SDR pour la gestion mixte, soit la cession de la concession à un opérateur privé. L’objectif est de procéder à une mise à niveau sécuritaire et à une réorganisation urbanistique. Il est aussi question de professionnalisation des services et de création d’activités tout au long de l’année, avec un aménagement du lac. Sont prévus des tyroliennes, un parc d’attractions, un karting… L’Économiste suggère de miser sur le parc national du Toubkal et de l’observatoire astronomique. Autre point important: la fluidification de l’accès à la station par le biais de télécabines, comme cela se fait dans les principales stations de ski de par le monde.

Le journal assure que le projet, qui se fera en 4 phases, nécessitera un investissement de 204 millions de dirhams.