Désormais, rejoindre le casting d’un film s’apparente à un acte politique tant la nationalité des acteurs entre en ligne de compte. L’acteur égyptien Amr Waked en fait actuellement le constat.

Samedi dernier, l’acteur égyptien annonçait sur twitter avoir rejoint le casting du très attendu "Wonder Woman 1984", suite du film "Wonder Woman", réalisé en 2017 par Patty Jenkins.

Une nouvelle qui a déchaîné une levée de boucliers sur les réseaux sociaux.

La raison? Amr Waked y donnera la réplique à l’actrice Gal Gadot. Chose impensable pour les détracteurs de l’actrice israélienne qui a servi dans l'armée israélienne pendant deux ans. L’acteur qui a toujours ouvertement défendu la cause palestienne est ainsi critiqué pour cette contradiction de taille.

Waked a répondu plus tard à la critique dans un autre tweet posté dimanche: "L’art m’a appris à être humain avant tout et à défendre les valeurs universelles, défendre la raison et défendre la morale. Cela m'a aussi appris à m'opposer aux actions plutôt que'aux gens et être sincère ... Je me bats contre l'extrémisme, les rancunes et les sentiments de haine envers tout être humain, ou du moins, je fais de mon mieux. "

Une réponse qui n’a pas pour autant apaisé la colère des réseaux sociaux contre ce grand acteur qui enchaîne les rôles dans des films internationaux à succès, notamment "Lucy" (2014) avec Scarlett Johansson, "Syriana" de George Clooney ( 2005), et le drame britannique "La pêche au saumon au Yémen" (2011), dans lequel Waked partage la vedette avec Emily Blunt et Ewan McGregor.

Ce n’est toutefois pas la première fois que le film "Wonder Woman" provoque une telle polémique en raison de la nationalité de son actrice principale. Pour rappel, le Liban et l’Algérie ont interdit sa projection en 2017.

A cette époque, un responsable de la Sûreté générale libanaise avait indiqué à l'AFP que le ministère de l'Intérieur avait "décidé d'interdire la projection de ce film sur la base d'une recommandation du bureau de boycottage d'Israël au sein de la Ligue arabe", dont fait partie le Liban.

Le ministère libanais de l'Économie et du Commerce, chargé du boycottage de tous les produits israéliens, avait recommandé dans un communiqué à la Sûreté générale d'interdire la projection du film. En cause, notamment, la publication sur Facebook de Gad Gadot qui avait défendu à l'été 2014 l'offensive meurtrière israélienne contre la bande de Gaza.

"J'envoie mon amour à l'ensemble des citoyens israéliens, en particulier à ces garçons et filles qui risquent leur vie pour protéger ma patrie contre les actes horribles menés par Hamas, qui se cache comme des lâches derrière les femmes et les enfants", avait-elle écrit.