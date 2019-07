© Copyright : DR

Une cinquantaine d'espaces culturels du Maroc se trouvent sous la tutelle du ministère de la Culture. Mais en 2019, rares sont ceux qui ont un programme annuel et qui fonctionnent (plus ou moins) bien. Une situation qui risque de ne pas durer longtemps. Explications.

Les directeurs des espaces culturels placés sous la tutelle du ministère de la Culture se sentent menacés.

Depuis que le département dirigé par Mohammed Laâraj, également détenteur du portefeuille de la Communication, a assimilé la fonction de directeur d'un centre culturel et d'un théâtre à celui d'un chef de service, les médiateurs culturels sont en colère.

"Pour être chef de service, il faudrait détenir l'echelle 11, or les lauréats de l'Institut Supérieur des arts dramatiques et de l'animation culturelle (Isadac) dont le métier est aussi, et surtout, celui de la médiation culturelle ne la possédent pas [cette échelle administrative]", dénonce une source, issue de la coordination nationale des directeurs des centres culturels et théâtres du Maroc, sous couvert d'anonymat.

Cette source, interrogée par Le360, précise qu'il y a actuellement une cinquantaine de centres culturels sous la tutelle du ministère de la Culture, mais que seule une dizaine d'entre ceux-ci sont actifs, autrement dit, disposent d'une programmation annuelle, avec la tenue d'ateliers artistiques, la représentation de pièces théâtrales, etc.

"Tous ces centres cuturels qui sont actifs, sont dirigés par des lauréats de l'Isadac et les autres restants, sont soit fermés toute l'année ou bien transformés en "salle des fêtes"'. Et pour la plupart du temps, ce sont les associations ou autres structures qui font le programme de ces espaces culturels", ajoute notre source.

Dans un communiqué dont Le360 a obtenu copie, la coordination des directeurs de centres culturels et théâtres du Maroc conteste fermement la désignation d'administrateurs à la tête de ces espaces culturels, et exige du ministère de la Culture une véritable prise de conscience sur la nécessité de professionnels de la culture à la tête de ces institutions.