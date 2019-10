© Copyright : DR

Les membres de la troupe théâtrale Daha Wassa se sont vus refuser un visa pour la Belgique. Alors qu'ils devaient participer au Festival International Théâtre Action (FITA) prévu du 5 au 26 octobre, les membres de la troupe ont perdu un contrat important. Explications.

Les acteurs de la compagnie théâtrale Daha Wassa sont en colère. Alors que cette troupe, composé de six membres, devait jouer une de ses pièces à Liège et Mons, deux villes de Belgique, dans le cadre de la quinzième édition du célèbre FITA, qui se tient depuis le 5 octobre dernier, et se poursuivra dans différentes villes du pays jusqu'au 26 octobre prochain, seule la comédienne Naima Oulmekki a pu se déplacer en solo. Ce qui compromet le versement des cachets du FITA pour ces artistes et annule, de fait, les contrats que la compagnie avait également signé avec l'Espace Mag, pour une autre représentation, à Bruxelles, cette fois-ci.

"Nous avons perdu tout cela. On nous a refusé le visa", regrette Ahmed Hammoud, metteur en scène de la troupe, contacté par Le360. Et de pousruivre: "nous avons déposé nos dossiers pour le visa un mois avant la date du départ, et ce n'est que le jour où nous avions le vol qu'on nous a appelé pour récupérer nos passeports sans visa, mais dans lesquels le refus n'est même pas mentionné", raconte Ahmed Hammoud.

Le metteur en scène de la compagnie Daha Wassa souligne qu'aucune réponse officielle ne leur a été donnée concernant ce refus de visa.

Naima Oulmekki, actrice dans cette compagnie théâtrale, était quant à elle déjà détentrice d'un visa Schengen, elle s'est donc rendue pour participer au festival toute seule, en espérant sauver un tant soit peu la situation", ajoute Ahmed Hammoud.

La pièce de théâtre "Selfie", de la compagnie Daha Wassa était programmée pour le 6 octobre à Liège, le 10 octobre à Mons, deux dates dans le cadre de ce festival, en plus d'une représentation le 12 octobre à Bruxelles à l'Espace Mag.

Ahmed Hammoud pense que tout cela est "politique".

"Le ministère de l'Immigration est tenu par les Flamands et non par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui organise ce festival, et l'extrême-droite est connue pour être hostile aux migrants. C'est peut être ça, je ne sais pas", s'interroge Ahmed Hammoud.

A la délégation de la Wallonie Bruxelles à Rabat, aucune réponse non plus. Les artistes de la Compagnie Daha Wassa ne comprennent pas ce qui a bien pu pousser les autorités belges leur refuser un visa d'entrée, alors même que la troupe avait déja participé, à plusieurs reprises, à des tournées en Belgique.

D'ailleurs pas plus tard qu'en 2012, une de leurs pièces, Galloma, une production belgo-marocaine avait été présentée en Belgique.