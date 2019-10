Voici la liste des nouveaux bâtiments et monuments historiques inscrits sur la liste du patrimoine national

Le siège du ministère de la Culture et de la communication.

Le ministère de la culture et de la communication, a indiqué avoir entamé l'inscription d'une série de bâtiments et monuments historiques sur la liste du patrimoine national. Cette démarche vise à garantir leur protection juridique, leur promotion et valorisation.