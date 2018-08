© Copyright : DR

La compilation "Greatest Hits 1971-75" du groupe californien Eagles est l'album le plus vendu de tous les temps, selon un nouveau classement publié par l'association américaine de l'industrie du disque.

Thriller de Michael Jackson n'est plus l'album le plus vendu de tous les temps... Le mythique album du roi de la pop vient d'être détrôné par la compilation des premiers succès du groupe californien Eagles en enregistrant une vente record de 38 millions d'exemplaires, selon un nouveau classement publié lundi par la Recording Industry Association of America (l'association américaine de l'industrie du disque).

Parue en 1976, cette compliation Greatest Hits 1971-75 comprend les quatre premiers albums du groupe de country rock, avec des morceaux comme One of These Nights ou encore Take It Easy. Elle avait d'ailleurs longtemps occupé la première place du podium avant d'être suprassée par l'album Thriller en 2009.

Par ailleurs, le célèbre album Hotel California, le cinquième du groupe sorti en 1976 est, quant à lui, le troisième album le plus vendu de tous les temps aux Etats-Unis, avec 26 millions d’exemplaires vendus selon ce nouveau classement.