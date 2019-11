© Copyright : DR

Adultes, adolescents et enfants se ruent vers les salles obscures où est projeté ce film donnant à voir la vie de l’ennemi juré de Batman.

Jocker est un film à succès. Cet opus du cinéaste américain Todd Philips, avec à l’affiche un Joachim Phoenix plus impressionnant que jamais, est sorti le 9 octobre dans les salles de cinéma au Maroc. Et depuis, les marocains, adultes, adolescents et enfants se ruent vers les salles obscures où est projeté ce film donnant à voir la vie de l’ennemi juré de Batman.

Dans Joker, l’illustre personnage de DC Comics, n’est plus le méchant, le super vilain qu’on évite et dont on a peur, mais le marginal avec qui on sympathise et qui attire notre compassion. «Magnifique. J’ai adoré le film. Je l’ai d’ailleurs vu en version originale, en anglais pour être plongé dans l’univers de ce personnage. Je n’ai pas regretté», déclare ce jeune, la trentaine, à la sortie d'une séance de projection au Megarama de Casablanca, accompagné de son ami, lui aussi grand fan de l’univers Marvel.

Le film a entamé sa quatrième semaine de succès et, selon les pronostics de plusieurs professionnels, c’est parti pour au moins quatre autres semaines supplémentaires. Depuis sa sortie au Maroc, le film, projeté dans 10 salles et distribué par Ciné Atlas, a enregistré les 80.000 entrées et le Megarama de Casablanca, le cinéma le plus corru actuellement au Maroc, se classe en tête avec 24.000 entrées. Ces chiffres des deux premières semaines seulement en disent long encore une fois sur le succès du film. Les spectateurs de Jocker se classent en trois catégories: ceux qui ont vu le film car ils l’attendaient en tant que grands cinéphiles, ceux qui ont vu le film à cause ou grace au buzz et enfin, ceux qui vont le voir même s'ils n’en avaient pas spécialement envie mais ne pas passer à côté.

Mais il ne faut pas oublier. Si le film de Todd Philipps a été ovationné pendant 10 minutes et décroché le Lion d’or à la dernière Mostra de Venise, il est aussi devenu le symbole de la révolution au Liban et au Chili. Plusieurs manifestants ont caché leurs visages en arborant le masque de Jocker le marginal.

Les chiffres de Jocker au cinéma au Maroc (2 premières semaines)

Rabat

Ciné Atlas : 10.000 entrées

Casablanca

Megarama Casablanca: 24.000 entrées

IMAX: 10500 entrées

Marrakech

Colisée: 2.400 entrées

Megarama 7.000 entrées

Tanger

Megarama City mall: 3.500 entrées

Megarama Goya: 2.450 entrées

Fès

Megarama: 5.000 entrées