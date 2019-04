Vidéo. Yann'sine fait son come back... dans son Sahara natal

Yann'Sine Jebli.

Yann'sine, la star marocaine qui s'est révélée dans l'émission "The Voice 4" 2015, fait parler de lui à travers son nouveau tube "J'essaie". Sur Youtube, le clip, tourné au Sahara, a déjà fait plus d'un million et demi de visiteurs.

Le protégé de la star Mika dans l'édition 2015 de "The Voice 4" fait son come-back au grand bonheur de ses fans. Il revient avec un tube intitulé "J'essaie" et dont le clip a été tourné au Sahara où est né l'artiste. Le clip, posté le 22 mars denier, a été visité par 1 million 800 000 personnes. Ce tube traite d'un coeur brisé qui tente de se reconstruire. Un coeur incapable d'aimer à nouveau. La qualité des lyrics, de l'instrumental ainsi que du clip et d'un niveau venu d'ailleurs. Yann'sine avec ce nouveau single, complétement déshinibé, développe son art et poursuit son ascension. Single après single, c'est un artiste de plus en plus mûr qui se présente à son public maghrébin, africain et européen. Ce talent originaire de Tan-Tan, Yassine Jebli de son vrai nom, s'était fait remarquer en 2013 en arrivant en finale à Studio 2M avant de poursuivre son ascension dans l'émission de chant "The Voice" de TF1 (chaîne française), où il s'était distingué... et pas que d'un cran.

Par Karim Ben amar