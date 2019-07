© Copyright : DR

Zahia Dehhar, ex-escort girl, fait ses débuts au cinéma dans le film "une fille facile", de Rebecca Zlotowski, en salles le 28 août.

Le quatrième long-métrage de Rebacca Zlotowski met en scène deux cousines, Naïma, une adolescente de 16 ans qui vit à Cannes, et Sofia.

La première, qui rêve d’être actrice, va se retrouver embarquée dans la vie tumultueuse dans son aînée, Sofia, incarnée par Zahia. Libre, ultra-sexy, matérialiste, elle aime passer son temps dans le palace où travaille la mère de Naïma pour y séduire des millionnaires et profiter ainsi de leur yachts et de leur fortune.

"On a des points communs avec Sofia: on a les mêmes envies de liberté et le même goût pour les aventures", avait d'ailleurs confié Zahia au Parisien en mai dernier.

Zahia, qui incarne donc en quelque sorte son propre rôle, donne la réplique à Benoît Magimel, Nuno Lopes ou encore Clotilde Courau.