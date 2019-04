© Copyright : DR

Le concert de Samira Said, c'est ce soir à partir de 20 heures au Studio des Arts vivants de Casablanca. La diva, que ses fans marocains continuent de nommer affectueusement Samira Bensaïd, inaugure ainsi sa tournée marocaine. Le360 a rencontré la star, lors de sa conférence de presse. Regardez.

Simple. Modeste. Accessible. Ainsi s'est présentée Samira Said aux journalistes lors de sa conférence de presse, lundi 22 avril dernier, à la veille du démarrage de sa tournée au Maroc.

Son absence de la scène artistique marocaine durant 40 ans, ses projets avec le chanteur et compositeur Redouane El Asmar, ses encouragements à Lamia Zaidi qui assurera la première partie de son concert à Casablanca, ses prochains featurings... Tant de sujets abordées par la diva, qui a su préserver tout son charme.

Connue pour être une adepte de l'exercice physique, Samira Said se livre régulièrement à des séances d'entraînement sportif pour garder la forme. "Je suis heureuse de revenir au Maroc. C'est vrai que cela fait quarante ans mais sincèrement je n'ai pas senti le temps passer, j'ai l'impression que cela fait à peine quatre ans. Depuis mon arrivée pour cette tournée au Maroc, j'ai reçu des ondes positives et cela me réjouit" déclare celle que les Marocains continuent de nommer de son vrai nom, en toute affection: Samira Bensaid.



Redouane Asmar, auteur de la version revisitée de "Naker Lahssan" a composé trois chansons pour Samira Said. L’une de ces chansons marocaines figurera dans son prochain album, actuellement en préparation.

«Ce sera une découverte pour mes fans, car c’est un nouveau style que je n’avais pas expérimenté jusqu'ici», confie la star.

La chanteuse, qui poursuit sa carrière en Egypte, déclare devant Le360, ne pas envisager un "repositionnement géographique". Samira Saïd restera cairote...

Ses projets musicaux, aux styles et aux rythmes toujours diversifiés, lui suffisent, elle n’a pas besoin d’aller continuer sa carrière dans une autre région du monde.

«Non, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la scène artistique en Egypte ne s’essouffle pas, il y a même du sang neuf», affirme Samira Said, qui vient d’éditer une nouvelle chanson «Medalaa», inspirée de la culture irakienne, cette fois-ci.

«Le chanteur est comme un acteur, il doit savoir interpréter plusieurs rôles à la seule condition de bien le faire», ajoute-t-elle.

Concernant son projet de duo avec la star franco-congolaise Maître Gims, elle affirme que «pour l'instantc'est un projet médiatique, ce n'est pas encore fait».

Le prix des tikets des concerts de la Diva à Casablanca, El Jadida et Tanger sont à partir de 800 dirhams et montent jusqu à 1900 dirhams pour les places VIP.