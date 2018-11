© Copyright : DR

Sina est de retour avec un nouveau morceau électro où elle chante cette fois-ci en français sur l'amour, la joie et la liberté.

Alors que beaucoup ont critiqué le changement d'heure au Maroc, Sina, elle, est visiblement pour le maintien de l'heure d'été. En témoigne son dernier clip fraîchement dévoilé qui sent bon la plage, le sable chaud et le... sens du timing! La chanteuse a en effet choisi de diffuser son clip en ces temps de froid et de pluies torrentielles. Pourquoi pas, après tout?

C'est donc après une longue absence que la jeune femme revient sur le devant de la scène. Fidèle à elle-même et à son univers, dont elle seule a le secret, l'interprète de "Handsome like angel" chante, cette fois-ci en turc et en français, "l'amour", "la joie" et "la liberté" sur un son aux rythmes éléctro.

Sur sa chaîne Youtube, Sina a dévoilé un teaser d'une trentaine de secondes. On la voit en maillot de bain rose fushia sur une plage, se dandinant et dansant sans pudeur devant la caméra. La chanteuse n'a toutefois pas encore communiqué la date de la sortie du clip que beaucoup attendent avec impatience!