L’Égypte est l’invitée d’honneur de la 24e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se poursuit jusqu’au 18 février à Casablanca. Visite guidée de son stand.

L’Égypte est le pays invité d’honneur de l’édition 2018 du Salon international de l’édition et du livre de Casablanca. Interviewé par le360, le responsable de son stand fait état d'une quantité insuffisante de livres sur place et aborde la problématique des livres piratés. "La question des livres piratés est un problème mondial. Dans les salons du monde entier, on fait face à ce phénomène. Ce n'est pas propre au Maroc ou à l'Égypte", déclare-t-il.