«Adults in the Room» de Costa Gavras, présenté cette année hors compétition au Festival de Cannes, sera projeté à Marrakech le 14 novembre durant les semaines du film européen en présence du réalisateur.

Le réalisateur Costa Gavras présentera son dernier film «Adults in the Room» et animera un débat avec le public des semaines du film européen jeudi 14 novembre au cinéma le Colisée de Marrakech. Il se rendra le lendemain à l’Ecole Supérieure des Arts Visuels toujours à Marrakech pour une master class avec les étudiants en cinéma de l’école et de l’Université Cadi Ayad

Invité par l’Union européenne au Maroc pour les Semaines du film européen, le cinéaste franco-grec aura l’occasion de discuter avec le public de son dernier opus, une adaptation du best-seller de Yanis Varoufakis sur la crise grecque.

Dans ce récit, l’auteur plonge le public de manière captivante dans les coulisses du pouvoir. Au sommet de son art, Costa Gavras livre une étude au scalpel et une réflexion profonde sur la crise.

Les Semaines du film européen à:

- Casablanca, du 13 au 20 novembre au cinéma Rif (séance à 20h);

- Tanger, du 17 au 24 novembre au cinéma Rif (séance à 19h);

- Rabat, du 26 novembre au 3 décembre au cinéma Renaissance (deux séances par jour : 18h30 et 21h);

- Marrakech , du 11 au 18 novembre au cinéma Le Colisée (séance à 19h).