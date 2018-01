© Copyright : DR

Affectés par les rumeurs sur le décès de leur père, les enfants d’Abderraouf appellent à la retenue. Un message particulièrement adressé à Dounia Batma, qui avait fait part sur sa page Facebook de la disparition du comédien.

«Dounia Batma et Badr Soultane ont signalé le décès de mon père. Je demande à ces personnes et surtout à Dounia Batma de cesser d’écrire n’importe quoi. Et je leur suggère de vérifier auprès de notre famille toute information sur l’état de santé de notre père. Dounia ainsi que tous les autres doivent s'assurer de la véracité de ce qu'ils disent et écrivent», a écrit le fils d’Abderraouf, Oussama Tounsi. Quant à l’état de santé du comédien, son autre fils Hissane Tounsi affirme qu’il s'améliore. "Ce matin, mon père a quitté la salle de réanimation", a-t-il déclaré à Le360.

Des rumeurs ont circulé, dimanche, sur la mort d’Abderraouf. Jointe par Le360, sa famille s’est insurgée, appelant au respect et à la retenue.

Sur sa page Facebook, la fille de l’artiste, Dounia Tounsi, s’est indignée des rumeurs donnant son père pour mort. «Arrêtez vos rumeurs SVP!», a-t-elle écrit.

Abderrahim Tounsi, alias Abderraouf, est hospitalisé depuis le 5 janvier à l’hôpital militaire de Rabat après que le roi Mohammed VI a décidé de prendre en charge les frais de son hospitalisation.