Vidéo. Revivez les grands moments de l'inauguration officielle de la première Biennale de Rabat

© Copyright : Le360

La première Biennale de Rabat a été inaugurée officiellement hier soir, mardi 24 septembre, au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, en présence d'artistes nationaux et étrangers, ainsi que de ministres du gouvernement et d'ambassadeurs accrédités au Maroc.

Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), n’a pas dissimulé son enthousiasme et sa fierté, et a tenu à remercier le roi Mohammed VI, "grand homme de culture", pour avoir initié et veillé sur la réussite de cet évènement, un grand moment pour Rabat, Ville lumière et capitale de la culture. Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe (IMA), a de son côté salué l'engagement du Maroc à promouvoir la culture, et a annoncé la délocalisation prochaine de cette Biennale à Paris. Parmi l’assistance, on a noté la présence d'André Azoulay, conseiller du souverain, du ministre de la Culture, Mohamed Laâraj, du ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, ainsi que du ministre espagnol de la Culture, José Guirao Cabrera.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini