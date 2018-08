© Copyright : DR

RedOne sévit de nouveau. Le producteur musical marocain à la renommée mondiale réunit une brochette d'acteurs et de chanteurs marocains pour un nouveau projet dont la sortie est prévue le 21 août.

Le producteur musical RedOne réunit une pléiade d'artistes marocains, chanteurs et acteurs dans un nouveau projet. Il s'agit d'une chanson qui sera diffusée ce lundi 21 août à minuit réunissant une belle brochette dont on citera Asma Lemnawar, Dounia Batma, Maria Nadim, RedOne, Douzi, Saad Lamjarred, Hatim Ammour, Issam Kamal, Youness, Nouamane Belayachi, Fnaire, Ach Kayen; mais aussi l'actrice et styliste Leila Hadioui, l'acteur Omar Lotfi, et les humoristes: Gad El Maleh, EKO et Ouallas.

Ce projet 100% marocain regroupe ainsi des représentants de l'ancienne et de la nouvelle génération de la scène artistique marocaine du cinéma et de la chanson.