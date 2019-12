© Copyright : Le360

Une exposition de tableaux d'art, réalisés par 42 prisonniers, a été inaugurée vendredi à Rabat sous le thème «Créations d'au-delà des murs ou quand l'art libère». L’équipe de Le360 y était présente. Reportage.

Organisée par la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), en partenariat avec le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), l'exposition se tient au Musée de Bank Al-Maghrib jusqu’au 30 mars prochain à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du détenu.

Dans une allocation d'ouverture, la présidente du CNDH, Amina Bouayach, a déclaré «qu'aujourd'hui des voix, pas celles des institutions, mais celles de 42 prisonniers répartis dans 24 centres pénitenciers du pays, qui s'expriment à travers 50 tableaux d'art». Et d'ajouter : «malgré qu'ils soient derrière les barreaux, ces détenus ont voulu se rapprocher de l'opinion publique à travers leurs créations».

De son côté, le directeur de l'action sociale au sein de la DGAPR, Moulay Driss Aklmame, a estimé que «l'exposition entre dans le cadre d'un programme fixe et permanent que la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion applique et célèbre chaque année».

Plusieurs détenus, auteurs des peintures d'art, ont exprimé leur fierté et satisfaction, soulignant que la création dans les prisons leur procure «une sérénité, un soulagement et un contact avec le monde extérieur».