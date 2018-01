© Copyright : DR (capture d'écran du clip)

Certains la comparent à Sina. Son clip "Dollars" fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours et lui vaut une avalanche de critiques acerbes. Oumaima, jeune rappeuse marocaine de 18 ans, nous raconte son histoire, nous parle de sa passion et transmet un message à ses détracteurs...

Oumaima est un phénomène. La rappeuse d'à peine18 ans enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours avec son tout premier clip intitulé Dollars. On y voit la jeune femme interprétant son morceau avec des paroles mélangeant darija et anglais, seule dans un salon, en tenue légère.

Avec son attitude faussement rebelle et ses punchlines autotunées à mort, Oumaima n'a pas vraiment la carrure d'une rappeuse confirmée. Mais sur la Toile, on ne critique ni son flow, ni son style, ni ses paroles. La jeune femme agace parce qu'elle exhibe fièrement ses formes généreuses, qu'elle envoie valser les moralisateurs avec sa longue chevelure noire ébène et parce qu'elle pénètre un monde bourré de testostérone. En témoignent les nombreux commentaires laissés par ses détracteurs sur YouTube et Facebook.

Mais qui se cache réellement derrière ces airs de jeune rappeuse désinvolte qui joue les dures? C'est ce que nous avons tenté de savoir dans cette interview. Oumaima, alias O.M.L, nous parle de son histoire, un peu difficile, notamment de sa mère décédée et des relations conflictuelles entretenues avec son père qui a refait sa vie loin de la famille. Mais aussi de sa passion, de son look, de ses idoles et... de ses rivales! Entretien avec une rappeuse bien décidée à se faire une place dans le game...