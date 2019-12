Cheb Khaled et Hatim Ammor.

Le chanteur marocain Hatm Ammor a donné, vendredi 13 décembre, un concert à Doha au Qatar. Son aîné, l’Algéro-marocain Cheb Khaled a partagé avec lui un moment de scène inédit. Avec en plus un message édifiant.

Un moment du concert de Hatim Ammor à Doha restera gravé à jamais dans la mémoire de l’artiste. Le moment où Cheb Khaled est monté sur scène chanter ensemble le célèbre tube «Didi».

Mais au-delà de l’évènement, le message qu’ont voulu véhiculer les deux artistes a suscité estime et admiration. Drapés des drapeaux marocain (Cheb Khaled) et algérien (Hatim Ammor), les deux artistes ont ainsi affirmé –si besoin était- les relations d’amitié et de fraternité entre les deux peuples voisins.

Sur son compte Instagram, Hatim Ammor a diffusé la vidéo de cette prestation, des plus remarquables, se contentant de dire: «Sans commentaire».