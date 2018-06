© Copyright : DR

Tahar Lazrak, alias Oualas, a été reçu pour la deuxième fois par le roi Mohammed VI. Cet humoriste marocain, né au Maroc et ayant grandi en Côte d'Ivoire, s'intéresse aux sujets de l'intégration dans ses sketchs. Portrait.

Oualas, Tahar Lazrak de son vrai nom, est un humoriste marocain qui a grandi en Côte d’Ivoire. Il est d’ailleurs considéré comme une célébrité ivoirienne, après avoir fait rire les Ivoiriens pendant plus de 10 ans.

Au Maroc, sa terre natale, il est connu également pour avoir participé à plusieurs reprises à la messe de l’humour de Marrakech. Au Marrakech du rire, fondé par Jamal Debbouze, son idole, il a animé plusieurs spectacles et a également fait partie des vedettes du Gala Afrika. Son dernier spectacle (Dans la tête de Oualas) évoque le multiculturalisme et défend une idée, celle de l’acceptation de l’autre, du melting pot, de la paix et de l’amour.

C’est cette même acceptation qu’il a toujours œuvré à réaliser depuis le démarrage de sa carrière en Côte d’Ivoire. L’accent africain, la musique africaine fait partie intégrante de son travail et de ses recherches artistiques. Une façon de prouver son intégration culturelle dans ce pays.

Agé d’à peine 31 ans, Oualas est considéré comme l’un des meilleurs humoristes de sa génération en Afrique francophone où il remplit des salles de 5.000 places, a écrit le magazine Télérama.

«Je suis issu d’une famille qui aime rire. Mon père est très drôle de nature et j’ai toujours adoré faire ça. Je me rappellerai toute ma vie de la première fois où j’ai vu la VHS du spectacle de Gad Elmaleh "La vie normale". J’ai tellement rigolé ce jour-là que je me suis dit que c’était ce que je voulais faire plus tard», avait-il déclaré.

Ses créations s’inspirent du quotidien, de la vie de tous les jours, de ses amis, de sa famille, de son vécu, d’ailleurs, l’une de ses créations dont il est le plus fier, c’est son rapatriement pendant la guerre, un événement tragique qu'il a vécu et qu'il a su transformer avec brio en une comédie avec quelques rajouts, grâce à une bonne dose d'humour.

Le roi Mohammed VI et l'humoriste Tahar Lazrak alias Oualas.

© Copyright : DR



Le roi Mohammed VI, qu’il a déjà rencontré il y a un an, apprécie le travail de Oualas. C’est ce que l’humoriste avait lui-même confié lors d’un entretien au Huffington Post en 2017.

Actuellement au Maroc pour passer un ramadan avec ses proches, Oualas a été invité à un ftour par le roi Mohammed VI. La photo pour immortaliser l’instant a fait le tour de la Toile en ce samedi 2 juin.