© Copyright : DR

Avec pour seul mot d'ordre la paix, notre globe-trotter Abdelghani Aboufirass a traversé la Méditerrannée jusqu'au port de Sète. De là, il sillona à bord de sa moto une partie de l'Europe jusqu'au pôle Nord. Sur son chemin du retour,il nous fait visiter le camp de la mort d'Auschwitz en Pologne.

Parti des locaux du Le360, notre globe-trotter Abdelghani Aboufirass traversa la Méditerrannée jusqu'au port de Sète, dans le sud de la France. De là, il sillona à bord de sa moto une partie de l'Europe jusqu'au pôle Nord. Leitmotiv du voyage: la paix.

Après le pôle Nord, et les pays scandinaves, il rejoint l'Ukraine. De là, il effectue des visites successives aux pays Baltes et en Europe de l'Est.

Sur son chemin du retour, il fait un détour par la Pologne pour visiter le tristement célèbre camp de concentration, communément appelé le camp de la mort, Auswitz-Birkenau.

Prônant la paix, dénonçant la guerre, il nous a fait parvenir des vidéos des vestiges du camp de concentration nazi avec ses dortoirs, ses chambres à gaz, ses fours crématoires et autres horreurs.

La Solution finale (en allemand: Endlösung), est un projet d'Hitler et de son Troisième Reich. Il avait pour but d'exterminer les Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette Politique a été instaurée dès 1940. Elle n'a été formulée en termes procéduraux et géopolitiques par les dirigeants nazis que le 20 janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee, tenue à Berlin. La Solution finale a causé la mort de 6 millions de Juifs. Près de 90 % des Juifs polonais, deux tiers de la population juive d'Europe et environ 40% des juifs du monde ont péri dans les nombreux camps de concentration de l'Allemagne nazie, présents dans toute l'Europe occupée par les partisans d'Adolph Hitler.

Créé à l'Initiative de Heinrich Himmler (haut dignitaire nazi, chef des divisions d'élite SS) le 27 avril 1940, le camp d'Auschwitz, surnommé le camp de la mort, a fait plus de 1,1 millions morts, à 90% de confession juive. Ce camp sera liberé par l'Armée soviétique le 27 janvier 1945.

Quant à notre globe-trotter Abdelghani Aboufirass, il est sur le chemin du retour, après l'Europe de l'est, l'Allemagne, il se trouvait hier en Belgique. Aujourd'hui en France, qu'il s'aprête a traverser du nord au sud, à déstination de Sète, la cité du célèbre chanteur français Georges Brassens, d'où il embarquera pour Tanger en fredonnant "les copains" et surtoût la paix d'abord.