Tout est fin prêt pour l'ouverture, ce mardi 24 septembre, de la première Biennale de Rabat, à laquelle participent plusieurs artistes femmes, du Maroc comme de l'étranger. Le programme est très riche. Expications.

«Je suis très fier que le Maroc, sous l'impulsion du roi Mohammed VI, accueille des artistes de grande dimension à Rabat, ville lumière et capitale de la culture, pour transmettre et apporter la beauté, la paix et la lumière... Quelle merveille, je suis ému», a affirmé, lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 23 septembre, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des Musées, lors d’une conférence de presse.

Au programme de cette Biennale, qui se tient à partir de demain, mardi 24 septembre, jusqu'au 18 décembre 2019, figure une exposition internationale dédiée à des artistes peintres comme Rand Abdul Jabbar (Irak), Etel Adnan (Liban), Amina Agueznay (Maroc), Dinia El Hadid (Syrie), ou encore Lara Almarcegui (Espagne).

Organisée sous le thème «Un instant avant le monde», la biennale nous fera (re)vivre des moments artistiques forts. Trois "cartes blanches" ont été confiées, à trois artistes d'horizons bien distincts: l'une à Mohamed El Baz, qui convie de nombreux artistes peintres; l'autre à la cinéaste Narjiss Nejjar pour son regard particulier sur de grandes productions cinématographiques, dont des oeuvres marocaines.

La troisième "carte blanche" a été confiée à deux femmes de lettres: Sanae Ghouati et Fawzia Zouari, la première étant marocaine, et l'autre tunisienne.

Cette première biennale de Rabat comprend aussi des spectacles artistiques dans les rues de la capitale, ainsi que des tables rondes et des débats sur les différentes formes que peut prendre l'art.

Les lieux de la Biennale sont le Musée Mohammed VI, le Musée de l'Histoire et des civilisations, le Musée des Oudayas, le Fort Rottenbourg (Fort Hervé), la Villa des arts, L'espace Expressions CDG, la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc, le Théâtre national Mohammed V, la Galerie des Arts du Crédit agricole du Maroc, la Galerie d'art de la Banque populaire, et enfin le Parc Hassan II.

Il faut souligner que le commissaire général de la Biennale de Rabat n'est autre que le grand philosophe et grand historien d'art, Abdelkader Damani.

A propos de cette première Biennale, il a déclaré à la presse: «je n'ai invité que des artistes femmes, avec l'espoir que cette nouvelle institution [la Fondation nationale des Musées du Maroc, que préside Mehdi Qotbi, Ndlr] reste fidèle à son moment fondateur. Il ne s'agit pas d'une Biennale dont la femme est le sujet, pas plus qu'un hymne à un art qui serait féminin».